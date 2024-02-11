كتائب المقاومة الوطنية- قوات الشهيد عمر القاسم: فجرنا عبوة ناسفة وأطلقنا قذيفة آر بي جي تجاه قوات الاحتلال في محيط مجمع ناصر الطبي بخانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 11 2024 - 13:30

كتائب المقاومة الوطنية- قوات الشهيد عمر القاسم: فجرنا عبوة ناسفة وأطلقنا قذيفة آر بي جي تجاه قوات الاحتلال في محيط مجمع ناصر الطبي بخانيونس

منذ 2 ساعة 11 February، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة