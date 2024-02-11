حذر مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أن هجوما محتملا للجيش الإسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة سيشكل “كارثة إنسانية تفوق الوصف”.

وقال جوزيب بوريل “أكرر تحذير العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أن الهجوم الإسرائيلي على رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية تفوق الوصف وتوترات خطيرة مع مصر”.

وأضاف أن “استئناف المفاوضات للإفراج عن الرهائن ووقف الأعمال العدائية هو السبيل الوحيد لتجنب وقوع مذبحة”.

ويشعر المجتمع الدولي بالقلق بعد أن أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش بـ”تقديم خطة” شن هجوم على رفح، الملاذ الأخير للنازحين بسبب الحرب في قطاع غزة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية “كان” بأن تل أبيب أبلغت عددا من الدول في المنطقة والولايات المتحدة بأنها تتجهز لعملية عسكرية في منطقة رفح.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية