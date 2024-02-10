اكد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم انه”ليس لدى المقاومة قرارا بالمبادرة الى حرب شاملة، ولكن اذا وسع العدو الاسرائيلي الحرب ستوسعها المقاومة بقدرها وزيادة”.

وخلال حفل تأبين الشهيد على طريق القدس عباس احمد الخرسا في مجمع الامام المجتبى عليه السلام في ضاحية بيروت ، وبحضور شخصيات اهلية واجتماعية وفعاليات سياسية وحزبية، كشف الشيخ قاسم ان”المقاومة الفلسطينية نقلت الى حزب الله معطيات تفيد بأنها حاضرة بقوة في ميدان الحرب ، والتي لو اراد الجانب الامريكي وقفها لاتخذ القرار بذلك وفق اي اتفاق حتى لو كان صعبا بنظر كيان الاحتلال”.

المصدر: قناة المنار