مراسل المنار: 3 شهداء في قصف صهيوني على سيارة مدنية في منطقة تل السلطان غرب رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2024 - 11:48

مراسل المنار: 3 شهداء في قصف صهيوني على سيارة مدنية في منطقة تل السلطان غرب رفح جنوب قطاع غزة

منذ 48 mins 10 February، 2024
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