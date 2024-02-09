أدى المئات من الفلسطينيين في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، صلاة الجمعة في شوارع المخيم المدمر لأول مرة منذ أشهر، وذلك في أعقاب تدمير معظم المساجد هناك بفعل الحرب التي يشنها الاحتلال منذ ما يزيد عن أربعة أشهر.

وتظهر المشاهد حشود كبيرة من المصلين في شوارع المخيم وقد بدت المناطق حولهم مليئة بالدمار والخراب، بفعل آلة الاحتلال الحربية.

ومخيم جباليا يقع في الجهة الشمالية من قطاع غزة والتي يعزلها الاحتلال عن جنوبه، بحصار مطبق يهدد أكثر من 500 ألف هناك بالموت جوعا وعطشا، إضافة إلى الموت بالقصف والاستهداف المتواصل.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى 27947 شهيدا، وعدد الجرحى إلى 67459 مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة بغزة.

المصدر: يونيوز