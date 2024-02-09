كتائب القسام: تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة مضادة للأفراد في مجموعة من جنود الاحتلال والإجهاز على 7 جنود من نقطة الصفر في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس وعادوا إلى قواعدهم بسلام – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2024 - 19:24

كتائب القسام: تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة مضادة للأفراد في مجموعة من جنود الاحتلال والإجهاز على 7 جنود من نقطة الصفر في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس وعادوا إلى قواعدهم بسلام

منذ 5 mins 9 February، 2024
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