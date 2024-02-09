طوفان الاقصى| إعلام العدو: قوة حزب الله تتزايد بشكل جنوني ولسنا جاهزين للحرب معه – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2024 - 10:16

طوفان الاقصى| إعلام العدو: قوة حزب الله تتزايد بشكل جنوني ولسنا جاهزين للحرب معه

منذ 25 mins 9 February، 2024
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

المصدر: موقع المنار

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