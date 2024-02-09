واصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها اليومية لمدن وبلدات عدة في الضفة الغربية، وشنت حملة اعتقالات ومداهمات لمنازل المواطنين، بالتزامن مع اندلاع مواجهات بين الشبان والجنود الإسرائيليين أسفرت وأفاد عن وقوع إصابات.

فقد أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 5 أشخاص برصاص الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس، حيث اقتحمت قوات الاحتلال البلدة ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع شبان فلسطينيين، وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتدت على أحد المصابين داخل سيارة الإسعاف خلال عملية نقله للمستشفى.

كما قالت مصادر صحفية لفلسطين اليوم بأن”قوات الاحتلال شددت إجراءاتها العسكرية في محيط مدينة نابلس، بعد استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي عند حاجز دير شرف غرب المدينة أمس الخميس”.

وكانت قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على شاب فلسطيني بذريعة تنفيذه عملية إطلاق نار على جنود إسرائيليين عند حاجز في مدخل بلدة دير شرف ثم منعت عبور سيارة الإسعاف لإنقاذ الشاب، لتنسحب بعدها قوات الاحتلال من بلدة دير شرف بعد اقتحامها ودهم محال تجارية فيها ومصادرة كاميرات مراقبة من المحال.

كما ذكرت كرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن”نحو 25 مستوطنا رشقوا بالحجارة سيارات فلسطينيين قرب قرية دير شرف غرب مدينة نابلس”.

فيما أُصيب فلسطيني بجروح إثر دهسه بسيارة مستوطن عند المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية، واقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة عزون شرق المدينة.

وفي طولكرم أطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال بعد اقتحام المدينة، قبل أن تنسحب منها بعد اعتقال الأسير المحرر الصحفي حمزة الصافي ومحمد شحرور وأشرف الطاهر وعنتر التمام.

وفي مدينة رام الله اعتقل الاحتلال عبد الحافظ سامي شبان ومحمد إبراهيم شبانة وحمزة سياف طوافشة وصادرت ثلاث مركبات ومبلغاً مالياً خلال اقتحام بلدة سنجل شمال المدينة، وكذلك اقتحم الاحتلال قرية بدرس وأطلقت الرصاص الحي تجاه الشبان.

فين حين اقتحمت كلا من بلدة بيت أمر شمال الخليل وبلدة حجة شرق قلقيلية وبلدة بيت فجار ببيت لحم جنوب الضفة.

المصدر: مواقع