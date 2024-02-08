استقبل العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون الخميس وفدا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حيث جرى البحث بالاوضاع العامة.

وأكد المجتمعون أن “ما جرى من مواجهة مفصلية مع العدو الاسرائيلي، في 7 أكتوبر يؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الصراع مع الصهاينة من أجل تحرير فلسطين كل فلسطين من جليلها إلى نقبها، ومن بحرها إلى نهرها، والقدس عاصمة السماء على الأرض”، وتابعوا ان “ما يخوضه المقاومون الفلسطينيون على أرض غزة في فلسطين، هي معركة الوجود ضد الكيان الغاصب، وأن العدو بتخبطه السياسي والعسكري وعدم تحقيقه، أن إنجاز على أرض غزة سوى الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها، في حق أهلنا الفلسطينيين يؤكد المؤكد أن هذا الكيان المصطنع على أرض فلسطين، يخوض معركة وجودية ستؤدي في نهاية المطاف إلى هزيمة مزلزلة على صعيد المنطقة، رغم محاولات الإدارة الأميركية الفاشلة في الاستمرار، بحماية الكيان الصهيوني”.

وشدد المجتمعون على “وحدة الصف الفلسطيني المقاوم على أرض فلسطين، وعدم تحقيق المشروع الصهيوني الخبيث، بتشتيت عناصر القوة للمقاومة الفلسطينية، والتي تثبت يوماً بعد يوم قدرتها الاستراتيجية، في مواجهة آلة الإجرام الاسرائيلية، والسيطرة على مجريات المعركة الميدانية بكل تفاصيلها الدقيقة”، وثمنوا “الموقف الموحد الفلسطيني في مخيمات الشتات في لبنان، تجاه ما يحدث على أرض فلسطين وعدم الانجرار، إلى أي أحداث أمنية داخل المخيمات التي لا تخدم سوى العدو الاسرائيلي”.

المصدر: بريد الموقع