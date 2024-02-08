مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف أطراف كفركلا ودير ميماس في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2024 - 16:20
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مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف أطراف كفركلا ودير ميماس في جنوب لبنان
منذ 2 ساعة
8 February، 2024
عاجل
جنوب لبنان
دير ميماس
كفركلا
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