صدر عن دار الثورة الإسلامية التابعة لمكتب حفظ ونشر آثار الإمام الخامنئي الجزء الأول من سلسلة شرح نهج البلاغة تحت عنوان “وثيقة الحكم العلوي”.

يشتمل الكتاب على اثنتي عشرة محاضرة في شرح نهج البلاغة، كان قد ألقاها السيد علي الخامنئي في مسجد الإمام الحسن (ع) ومسجد الكرامة بمدينة مشهد المقدسة، بين عامي 1974 و1975م.

في تلك الفترة الحساسة من تاريخ الثورة الإسلامية، تولى السيد علي الخامنئي إمامة الجماعة في هذين المسجدين اللذين شكّلا – مع الوقت- مركزاً لتجمّع القوى الثورية، لا سيما الشباب من طلاب الحوزة والجامعة. فكانت الخطب التي يُراد شرحها تُنتخب بتوجّه جهادي، قاصداً سماحة السيد بذلك توعية الناس حول ما تقوم به السلطة البهلوية، وإن بنحوٍ غير مباشر.

كان لتسجيل هذه الجلسات وخلاصاتها المدونة – التي كانت تُوزع تلك الفترة- أثرٌ أبعد من نطاق المسجد وحدود مشهد، دفع رئيس جهاز الأمن في المدينة ليأمر رجاله قائلاً: “يجب إيقاف أنشطة السيد علي الخامنئي”، ليُعتقل سماحته في 10/1/1975 وذلك قبل ساعات من عقد الجلسة التالية، ويُمنع عن ممارسته أنشطته الدعوية والتدريسية حتى عام 1979.

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المصدر: khamenei.ir