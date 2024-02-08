إعلام العدو : يتم التحقق من سقوط إصابات في ثكنة برانيت وثكنة كريات شمونه بعد قصفهم من قبل حزب الله – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2024 - 10:18

إعلام العدو : يتم التحقق من سقوط إصابات في ثكنة برانيت وثكنة كريات شمونه بعد قصفهم من قبل حزب الله

منذ 13 mins 8 February، 2024
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