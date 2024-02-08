عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2024 - 01:46

عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

منذ 5 mins 8 February، 2024
خريطة 07-02-2024
لبنان

 

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 7-2-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 13:45 استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وتجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيطه بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.
2- الساعة 20:23 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.
3- الساعة 21:00 استهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

– القطاع الغربي:

1- الساعة 14:15 استهداف التجهيزات الفنيّة في موقع راميا بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.
2- الساعة 17:50 استهداف قاعدة خربة ماعر بصاروخ فلق 1 وإصابتها إصابة مباشرة.

المصدر: موقع المنار

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