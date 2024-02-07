أفاد مراسلنا في الجنوب انه “بعد الغارتين اللتين شنتهما الطائرات الحربية المعادية منتصف الليل على بلدتي حولا وبني حيان ، إستهدفت الطائرات المسيرة فجراً مبنى مضخات مياه الوزاني بصاروخ ما أدى إلى حصول تضرر في الشبكة”.

مضخات مياه الوزاني

مضخات مياه الوزاني

وزفت المقاومة الإسلامية صباح اليوم الشهيدين المجاهدين على طريق القدس، محمد جعفر عسيلي “ولاء” وحسين محمد شمص “مهدي” .

وجاء في البيانين :

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد جعفر عسيلي “ولاء” مواليد عام 1975 من بلدة أنصار في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

الشهيد المجاهد محمد جعفر عسيلي

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين محمد شمص “مهدي” مواليد عام 1995 من بلدة اللبوة في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

الشهيد المجاهد حسين محمد شمص “مهدي”

المصدر: موقع المنار