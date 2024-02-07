مجاهدو القسام يستهدفون مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل في منطقة بلوك ج غرب مدينة خانيونس بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2024 - 11:40

مجاهدو القسام يستهدفون مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل في منطقة بلوك ج غرب مدينة خانيونس بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات

منذ 1 ساعة 7 February، 2024
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