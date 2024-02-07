وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل جندي إسرائيلي بعد إصابته بجروح خطيرة بالإضافة إلى إصابته بالفطريات خلال القتال في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 7 2024 - 09:34

وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل جندي إسرائيلي بعد إصابته بجروح خطيرة بالإضافة إلى إصابته بالفطريات خلال القتال في غزة

منذ 18 mins 7 February، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة