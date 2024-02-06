العدو الاسرائيلي يحلل ضربات الميدان في الجبهة الشمالية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2024 - 21:32

العدو الاسرائيلي يحلل ضربات الميدان في الجبهة الشمالية

منذ 39 mins 6 February، 2024
العدو الاسرائيلي
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - كيان العدو

العدو الاسرائيلي يحلل ضربات الميدان في الجبهة الشمالية.

المصدر: وكالات

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