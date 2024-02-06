واصل وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض لقاءاته في تونس، فاستقبله وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي في مقر الوزارة مع وفد رسمي من الوزارة .

وتم عرض للوضع المائي في البلدين، فأشار الوزير التونسي الى وجود شح للمياه في تونس نتيجة التغيرات المناخية، والأمر يتطلب ثلاثة أمور : الصمود والإستدامة والإندماجية نظرا لسنوات الجفاف الأخيرة المتكررة .

وأشار الى “أن التوجه العام اليوم سيكون نحو تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لاستخدامها للري.هذا بالاضافة الى وضع الفلاحين وضرورة تغيير الذهنية نحو ترشيد استخدام المياه، والحاجة للعمل بشكل جماعي كتشكيل تجمعات للمزارعين لتأمين المساعدات من الدولة”.

فياض اكد “أن لبنان يقف الى جانب تونس في مرحلة الصمود والاستدامة”، متمنيا “أن تمر تونس مرحلتها هذه بنجاح”.

واشار في موضوع وضع المياه في لبنان الى ” أننا نعاني ايضا من شح في المياه ولكن بأوجه مختلفة، فالبنى التحتية غير كافية للتمكن من الاستفادة من المياه وتأمين التشغيل اللازم لها، كما يذهب الكثير منها الى البحر، بسبب عدم استكمال مشاريع السدود ، كذلك فإن النزوح السوري يشكل بدوره عبئا كبيرا على بلدنا، ويتم تعزيز بقائهم عبر تأمين المساعدات المادية لهم من المجتمع الدولي بدل تأمين التمويل للبلد المضيف او مساعدتهم على العودة الى بلدهم، مع العلم انهم اخوة لنا لكن المشكلة هي اقتصادية”.

ولفت الوزير فياض الى “ان لبنان مفروض عليه حصار مالي، والتمويل نحصل عليه بالقطارة والطاقة التي لدينا تأتي من العراق الشقيق وهو ما يسمح بتشغيل المرافق الاساسية”.

وأكد الوزير فياض “أن خطط الوزارة تتمحور حاليا على الطاقة البديلة للتخفيف من الفاتورة الطاقوية في قطاع المياه”.

وأكد الوزيران “ضرورة التعاون على كافة المستويات لا سيما في على مستوى الخبرات بين البلدين”.

كما اجتمع الوزير فياض مع المدير التنفيذي للشراكة العالمية للمياه في المتوسط (GWP-Med) Vangelis Constantianos، في حضور المديرين العامين لمؤسسات المياه في الوزارة المهندس جان جبران وخالد عبيد والدكتور وسيم ضاهر والمهندسة منى فقيه والمستشار الدكتور خالد نخلة والمستشارة ريتا شاهين. وتم التباحث في ايجاد سبل التمويل من الصندوق الاخضر للمناخ Green Climate Fund لمشاريع المياه والطاقة في لبنان لمواجهة التغيرات المناخية”.