قوات الاحتلال تقتحم أريحا شرقي الضفة الغربيّة وتداهم مخيمي عين السلطان وعقبة جبر – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2024 - 03:18

قوات الاحتلال تقتحم أريحا شرقي الضفة الغربيّة وتداهم مخيمي عين السلطان وعقبة جبر

منذ 41 mins 6 February، 2024
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