دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الإثنين 5-2-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 13:35 استهداف موقع السمّاقة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة

2- الساعة 13:45 استهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة

3- الساعة 15:35 استهداف موقع السمّاقة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة للمرّة الثانية بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة

4- الساعة 17:00 استهداف ثكنة يفتاح بالأسلحة الصاروخيّة وإصابتها إصابة مباشرة

المصدر: موقع المنار