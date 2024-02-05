أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق، استمرارًا بنهجها في مقاومة الإحتلال، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، فقد هاجمت هدفاً في أم الرشراش “ إيلات ” المحتلة بالطيران المسيّر.

وأكدت المقاومة الاسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المقاومة الاسلامية، أنها استهدفت بواسطة الطيران المسيّر، قاعدة الإحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بالعمق السوري.

وأكدت المقاومة أن هذه العملية، تأتي وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ.

المصدر: الاعلام الحربي