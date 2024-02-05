طوفان الاقصى| صحيفة وول ستريت جورنال تصف مدينة ديربورن بـ “عاصمة الجهاد” في أميركا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2024 - 10:32

طوفان الاقصى| صحيفة وول ستريت جورنال تصف مدينة ديربورن بـ “عاصمة الجهاد” في أميركا

منذ 51 mins 5 February، 2024
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا - غير مصنف

المصدر: موقع المنار

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