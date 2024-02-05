أكد مصدر عسكري يمني أن طائرات العدوان الأمريكي البريطاني شنت 15 غارة على محافظتي صعدة والحديدة.

وقال المصدر إن عدوانا أمريكيا بريطانيا بـ8 غارات على منطقة راس عيسى مساء اليوم، و3 غارات في مناطق متفرقة من الزيدية بمحافظة الحديدة.

كما أفاد مصدر عسكري بشن 4 غارات للعدوان الأمريكي البريطاني شرقي المدينة بمحافظة صعدة.

وكانت أعلنت القوات المسلحة اليمنية يوم أمس أن تحالف العدوان الأمريكي البريطاني شن 48 غارة على العاصمة صنعاء وخمس محافظات أخرى، مؤكدة أن هذه الاعتداءات لن تمر دون رد.

وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع، في بيان مقتضب، أن طيران العدوان الأمريكي البريطاني شن 48 غارة جوية خلال الساعات الماضية.

وبين أن الغارات توزعت على 13 غارة على أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، و11 غارة على محافظة تعز، و9 غارات على محافظة الحديدة، و7 غارات على محافظة البيضاء، و7 غارات على محافظة حجة، وغارة على محافظة صعدة.

المصدر: وكالات