أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مهاجمة مجاهديها بواسطة الطيران المسيّر ، قاعدة للقوات الأمريكية في حقل العمر النفطي بالعمق السوري.

وفي ما يلي نص البيان كاملا

بيان صادر عن المقاومة الاسلامية في العراق :

“بسم الله الرحمن الرحيم

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة،وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأحد ٤ -٢-٢٠٢٤ ، بواسطة الطيران المسيّر ، قاعدة الإحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بالعمق السوري . وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

المصدر: وكالة يونيوز