عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2024 - 02:24

عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

منذ 1 ساعة 5 February، 2024
خريطة 04-02-2024
لبنان

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأحد 4-2-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 15:05 استهداف موقع المرج بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 15:30 استهداف مبنيَين في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وإصابتهما إصابة مباشرة، كردٍّ على الإعتداءات الإسرائيلية التي طالت القرى والمنازل المدنية وآخرها في بليدا وميس الجبل.

3- الساعة 15:50 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي جنوب موقع العباد بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

4- الساعة 15:50 استهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

5- الساعة 16:00 استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

6- الساعة 16:55 استهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة للمرّة الثانية بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

المصدر: موقع المنار

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