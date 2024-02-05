دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأحد 4-2-2024، وفقًا للتالي:
– القطاع الشرقي:
1- الساعة 15:05 استهداف موقع المرج بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.
2- الساعة 15:30 استهداف مبنيَين في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وإصابتهما إصابة مباشرة، كردٍّ على الإعتداءات الإسرائيلية التي طالت القرى والمنازل المدنية وآخرها في بليدا وميس الجبل.
3- الساعة 15:50 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي جنوب موقع العباد بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.
4- الساعة 15:50 استهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.
5- الساعة 16:00 استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.
6- الساعة 16:55 استهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة للمرّة الثانية بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.
المصدر: موقع المنار