رئيس أركان جيش الاحتلال السابق “أفيف كوخافي”: دولة “إسرائيل” تتقلص وتخسر مساحات من الأراضي ويتم حصر الحياة في “غوش دان”، حيث تم إخلاء عدد كبير من المستوطنين من الشمال والجنوب – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2024 - 19:18

رئيس أركان جيش الاحتلال السابق “أفيف كوخافي”: دولة “إسرائيل” تتقلص وتخسر مساحات من الأراضي ويتم حصر الحياة في “غوش دان”، حيث تم إخلاء عدد كبير من المستوطنين من الشمال والجنوب

منذ 25 mins 4 February، 2024
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