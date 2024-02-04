اعلام العدو: إطلاق 5 صواريخ من لبنان نحو كريات شمونة ومحيطها – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2024 - 17:16
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اعلام العدو: إطلاق 5 صواريخ من لبنان نحو كريات شمونة ومحيطها
منذ 2 ساعة
4 February، 2024
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صوريخ المقاومة
كريات شمونة
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