‫إعلام العدو: إطلاق صاروخ “بركان” من لبنان نحو مستوطنة  ‫”ادميت” – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2024 - 15:08

‫إعلام العدو: إطلاق صاروخ “بركان” من لبنان نحو مستوطنة  ‫”ادميت”

منذ 36 mins 4 February، 2024
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