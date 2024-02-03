إعلام العدو: أهالي المحتجزين الإسرائيليين في غزة قطعوا طريق ايالون في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2024 - 23:34

إعلام العدو: أهالي المحتجزين الإسرائيليين في غزة قطعوا طريق ايالون في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل

منذ 49 mins 3 February، 2024
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