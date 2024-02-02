تحدثت وسائل إعلام العدو عن تضرر 512 منزلاً بنيران حزب الله منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر وتراوحت الأضرار بين جزئية أو هدم كامل وتوزعت الأرقام، وفق إحصاء رسمي:

– 131 منزلاً في المطلة.

– 43 منزلاً في كريات شمونه.

– 121 منزلاً في المنارة.

– 9 منازل في المالكيه.

– 11 منزلاً في أفيفيم.

– 25 منزلاً في زرعيت.

– 37 منزلاً في شتولا.

– 5 منازل في حنيتا.

– 130 منزلاً في شلومي.

وقال اعلام العدو انه في الأسبوع الماضي، رُصد زيادة في استخدام حزب الله للصواريخ الثقيلة مثل “بركان” و”فلق 1″، حيث تضرر أكثر من 50 منزلاً يوم السبت الماضي في شلومي بسبب القصف الصاروخي.

المصدر: موقع المنار