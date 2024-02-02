قال “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان بخطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت إن “ما يجري في غزّة والعالم أكبر المنكر، إلا أن أكثر العرب والمسلمين بجانب من طغى بالبلاد، بعدما تنكّروا لدينهم ونبيّهم وخاصموا قرآن ربهم سبحانه وتعالى”.

ولفت المفتي قبلان إلى أنه “لأول مرة يتضح لتل أبيب وغيرها أن اللعب على السيادة والاستفراد انتهى وأن سيادة البلاد ومصالحها واحدة، وأي خطأ استراتيجي بمصالح المنطقة سينتهي بكارثة على مصالح الغرب والكيان الصهيوني معا”، واعتبر أن “النموذج الذي يقدّمه اليمن لهو أكبر دليل على أن ميزان الشرق الأوسط تغيّر، وأن ما بعد 7 تشرين ليس كما قبله على الإطلاق”.

من جهة ثانية، قال المفتي قبلان “الشكر لأهل الجنوب على صبرهم والشكر لكل وطني وللمقاومة العظيمة”، وتابع “كذلك الشكر موصول للجيش والشعب وللموقف السياسي الذي يليق بأخطر حرب سيادية على الإطلاق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام