مجاهدو المقاومة الاسلامية استهدفوا انتشارا لجنود العدو في  ‫محيط ثكنة زرعيت بالاسلحة الصاروخية واصابوه اصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2024 - 01:18

مجاهدو المقاومة الاسلامية استهدفوا انتشارا لجنود العدو في  ‫محيط ثكنة زرعيت بالاسلحة الصاروخية واصابوه اصابة مباشرة

منذ 3 ساعة 1 February، 2024
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