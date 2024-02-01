اعلنت الشركات المستوردة لمواد البنزين والديزل والغاز في بيان، انه “بعد اجتماعات متواصلة مع عدد من المسؤولين المعنيين، وبناء على تصريحات وايضاحات لعدد من النواب من مختلف الكتل، تبين أن الضريبة الاستثنائية المفروضة على الشركات والاشخاص من كافة القطاعات التي استوردت أو استفادت من نظام الدعم المعمول به من خلال مصرف لبنان، ليست مفروضة على المبيعات (حجم الأعمال)، وبناء عليه، ننتظر بايجابية النص النهائي من قبل المجلس النيابي الكريم، لنبني على الشيء مقتضاه. ومن المتوقع أن تستأنف الشركات المستوردة تسليم المواد النفطية في الساعات المقلبة”.