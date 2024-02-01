الشركات المستوردة للنفط في لبنان: استئناف التسليم في الساعات المقبلة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2024 - 21:36

الشركات المستوردة للنفط في لبنان: استئناف التسليم في الساعات المقبلة

منذ 1 ساعة 1 February، 2024
الشركات المستوردة للنفط
لبنان

اعلنت الشركات المستوردة لمواد البنزين والديزل والغاز في بيان، انه “بعد اجتماعات متواصلة مع عدد من المسؤولين المعنيين، وبناء على تصريحات وايضاحات لعدد من النواب من مختلف الكتل، تبين أن الضريبة الاستثنائية المفروضة على الشركات والاشخاص من كافة القطاعات التي استوردت أو استفادت من نظام الدعم المعمول به من خلال مصرف لبنان، ليست مفروضة على المبيعات (حجم الأعمال)، وبناء عليه، ننتظر بايجابية النص النهائي من قبل المجلس النيابي الكريم، لنبني على الشيء مقتضاه. ومن المتوقع أن تستأنف الشركات المستوردة تسليم المواد النفطية في الساعات المقلبة”.

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