شهيد وعدد من الجرحى باستهداف صهيوني لجمعية الصلاح في شارع النخيل بدير البلح وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2024 - 23:42

شهيد وعدد من الجرحى باستهداف صهيوني لجمعية الصلاح في شارع النخيل بدير البلح وسط قطاع غزة

منذ 10 mins 31 January، 2024
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