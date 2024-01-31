كتائب القسام تستهدف جرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105” في تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2024 - 15:26

كتائب القسام تستهدف جرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105” في تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة

منذ 40 mins 31 January، 2024
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