اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في محيط منطقة حي الرمال وسط مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2024 - 17:26

اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في محيط منطقة حي الرمال وسط مدينة غزة

منذ 33 mins 30 January، 2024
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