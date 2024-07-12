آليات الاحتلال تُطلق النار في حي الرمال وسط مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 12 2024 - 03:48
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الامين العام لحزب الله في المجلس العاشورائي: ما يعترف به العدو أن المقاومة اليوم تشكل عامل ردع وحماية حقيقية
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آليات الاحتلال تُطلق النار في حي الرمال وسط مدينة غزة
منذ 49 mins
12 July، 2024
عاجل
حي الرمال
غزة
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