آليات الاحتلال تُطلق النار في حي الرمال وسط مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 12 2024 - 03:48

آليات الاحتلال تُطلق النار في حي الرمال وسط مدينة غزة

منذ 49 mins 12 July، 2024
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