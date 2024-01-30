مراسل المنار: غارة للطيرن الحربي الصهيوني على عيتا الشعب وغارة استهدفت أطراف ميس الجبل في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2024 - 17:26

مراسل المنار: غارة للطيرن الحربي الصهيوني على عيتا الشعب وغارة استهدفت أطراف ميس الجبل في جنوب لبنان

منذ 37 mins 30 January، 2024
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