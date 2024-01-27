شكر رئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ الدكتور ماهر عبدالرزاق لدولة جنوب أفريقيا “وقوفها الى جانب أهلنا في غزة وانتصارها في دعواها في محكمة العدل الدولية”.

وقال “هو انتصار للحق على الباطل، نقول شكراً لدولة جنوب أفريقيا، سيكتب التاريخ أن دولة جنوب أفريقيا وقفت مع غزة الجريحة والمظلومة في وقت تخلت الدول العربية عنها، سيكتب التاريخ أن محكمة العدل الدولية أنصفت غزة ومحاكم الدول العربية والإسلامية أدانت غزة وتخلت عنها وتآمرت عليها ولم ترى جرائم العدو الصهيوني ومجازره ولم تسمع صرخات النساء وبكاء الأطفال، أن صمت وتخاذل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي أمام جرائم وتدمير شعب بأكملها في غزة من قبل الصهاينة يعد جريمة، لذلك نطالب دولة جنوب أفريقيا برفع دعوة ضد جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وكل حكام وملوك العرب أمام محكمة العدل الدولية ومقاضاتهم بمشاركة الصهاينة في جرائمهم وحصارهم لأهل غزة، نقول شكراً جنوب أفريقيا لأنك انتصرت للأطفال والنساء والشيوخ والبيوت والمستشفيات في غزة”.

وحيا الشيخ عبد الرزاق المقاومة في غزة، وأكد أننا “نستمد العزة والكرامة من صمودكم، كما نحييّ المقاومة في لبنان والعراق واليمن العزيز هؤلاء الشرفاء الذين نفتخر ونعتز بهم ونعتبرهم شركاء في صمود أهل غزة وانتصارها ونحييّ شهداءهم وتضحيات رجالهم وشجاعة قاداتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام