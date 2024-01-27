مصادر فلسطينية: طائرات الاحتلال تشن غارات عنيفة على مخيم  ‫النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2024 - 09:34

مصادر فلسطينية: طائرات الاحتلال تشن غارات عنيفة على مخيم  ‫النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 28 mins 27 January، 2024
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