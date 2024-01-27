سجلت أسعار النفط العالمية اغلاقا هو الأعلى مستوى منذ شهرين، بفعل مؤشرات تحفيز ونمو امريكي وصيني ماعزز التوقعات بزيادة الطلب على الخام، بالإضافة الى “التوتر في الشرق الأوسط “الذي رفع المخاوف من الامدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.12 دولار أو 1.36 بالمئة إلى 83.55 دولار للبرميل عند التسوية مسجلة أعلى مستوياتها منذ 30 نوفمبر تشرين الثاني، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتا أو 0.84 بالمئة إلى 78.01 دولار إلى أعلى مستوياته عند التسوية منذ نوفمبر تشرين الثاني.

وحقق الخامان مكاسب أسبوعية أكثر من ستة بالمئة، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر تشرين الأول بعد بداية طوفان الاقصى في غزة.

المصدر: رويترز