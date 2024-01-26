محكمة العدل الدولية تناقش دعوى رفعتها جنوب إفريقيا تتهم فيها كيان العدو بارتكاب إبادة جماعية في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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المقاومة الإسلامية تستهدف تجمعًا لجنود العدو الصهيوني في محيط قلعة هونين بالأسلحة المناسبة
محكمة العدل الدولية تناقش دعوى رفعتها جنوب إفريقيا تتهم فيها كيان العدو بارتكاب إبادة جماعية في غزة
منذ 19 mins
26 January، 2024
عاجل
إبادة جماعية
غزة
محكمة العدل الدولية
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