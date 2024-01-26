استقبل آية الله السيد علي السيستاني الجمعة في النجف الاشرف نائب رئيس “المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب الذي يزور العراق حاليا.

وقال الشيخ الخطيب بعد اللقاء “تشرفنا بلقاء سماحة المرجع الكبير آية الله العظمى السيد علي السيستاني، وكان لقاء مباركا في جوار أمير المؤمنين الامام علي بن ابي طالب ع، وفي ذكرى ولادته المباركة”، وتابع “قد وجدنا لدى سماحته ولدى المرجعية الكريمة الاهتمام الكامل بشؤوننا على مستوى الطائفة الشيعية وعلى مستوى المنطقة وما تمر به من احداث جسام، لا سيما على صعيد ما يجري في فلسطين من ظلم للشعب الفلسطيني على يد آلة القتل الصهيونية المجرمة”، واضاف “إننا نعوّل الكثير على دور المرجعية الشريفة ، بخاصة في العراق الشقيق حيث كانت لها اليد الطولى في تحرير العراق من الارهاب”.

واوضح الشيخ الخطيب “اما بالنسبة للبنان فقد تمنى سماحته للشعب اللبناني الخلاص من ازماته، وتوجه بالدعاء الى الله لكي يتمكن لبنان من الخلاص والانقاذ”، وتابع “نحن من جهتنا تمنينا له طول العمر والعافية لكي يستمر سماحته بدوره الكبير الذي اسهم في انقاذ العراق وحمايته من الارهاب وفي تحقيق الوحدة الاسلامية”، واضاف “لقد وضعنا المرجعية في صورة الوضع في لبنان وما يقوم به المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى من دور وطني في سبيل لحمة اللبنانيين ووحدتهم وحماية البلد وتأكيد دور المقاومة، وكذلك تقديم ما امكن من مساعدات للمحتاجين، وهو ما اثنت عليه المرجعية “.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام