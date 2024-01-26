كتائب القسام: استهداف قوة صهيونية متحصنة في منزل بقذيفة مضادة للأفراد وايقاعها بين قتيل وجريح غرب مدينة خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2024 - 12:22

كتائب القسام: استهداف قوة صهيونية متحصنة في منزل بقذيفة مضادة للأفراد وايقاعها بين قتيل وجريح غرب مدينة خانيونس

منذ 29 mins 26 January، 2024
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