وسائل إعلام فلسطينيّة: اشتباكات عنيفة على أطراف مخيم خانيونس جنوب قطاع غزة تزامنا مع سماع أصوات انفجارات ضخمة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2024 - 04:48

وسائل إعلام فلسطينيّة: اشتباكات عنيفة على أطراف مخيم خانيونس جنوب قطاع غزة تزامنا مع سماع أصوات انفجارات ضخمة

منذ 29 mins 26 January، 2024
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