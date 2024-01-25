القيادي في حماس اسامة حمدان: المقاومة تثبت انها تمضي نحو النصر، والفاشل نتنياهو يتوهم انه بمواصلته للحرب سيحقق شيئا من اهدافه  – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2024 - 20:36

القيادي في حماس اسامة حمدان: المقاومة تثبت انها تمضي نحو النصر، والفاشل نتنياهو يتوهم انه بمواصلته للحرب سيحقق شيئا من اهدافه 

منذ 55 mins 25 January، 2024
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