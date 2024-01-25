المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم ميناء أسدود في الأراضي المحتلة بالطيران المسيّر – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2024 - 11:00

المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم ميناء أسدود في الأراضي المحتلة بالطيران المسيّر

منذ 17 mins 25 January، 2024
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