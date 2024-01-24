حمية: الأنظار اليوم موجهة الى الاعتماد المرصود لبند صيانة الطرق في موازنة الوزارة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2024 - 11:00

حمية: الأنظار اليوم موجهة الى الاعتماد المرصود لبند صيانة الطرق في موازنة الوزارة

منذ 12 mins 24 January، 2024
حمية
لبنان

كتب وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية على منصة “إكس”: “التوجيهات أعطيت فوراً للبدء بالمعالجة الطارئة- ولو الموقتة- للانزلاق الذي حصل مؤخراً لحائط الدعم المحاذي لطريق ضهر البيدر الدولية. كل الامكانات المتاحة حالياً لدى الوزارة، ستبقى مسخرة للحفاظ على السلامة العامة والمرورية، ولكننا نذكر مجدداً بأن هذه الإجراءات هي موقتة، فالحلول الجذرية أصبحت طريقها معلومة. كل الأنظار اليوم موجهة الى الاعتماد المرصود لبند صيانة الطرق في موازنة الوزارة والمراد اقراره في مجلس النواب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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