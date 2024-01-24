الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد 3 نازحين وإصابة 2 إثر استهداف الإحتلال البوابة الشمالية لمقرنا في خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2024 - 11:00

الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد 3 نازحين وإصابة 2 إثر استهداف الإحتلال البوابة الشمالية لمقرنا في خانيونس

منذ 1 ساعة 24 January، 2024
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