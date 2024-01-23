وكالة الأونروا: موظفونا والمرضى والنازحون محاصرون داخل المستشفيات القليلة المتبقية في خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 23 2024 - 18:16

وكالة الأونروا: موظفونا والمرضى والنازحون محاصرون داخل المستشفيات القليلة المتبقية في خانيونس

منذ 2 ساعة 23 January، 2024
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